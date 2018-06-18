نشرت اليوم الاثنين على الساعة الخامسة زوالا نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (bem.onec.dz) على أن تعلق النتائج على مستوى المؤسسات التربوية بداية من 26 جوان الجاري.

وقد بلغت نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط 56.88 بالمائة وهي النسبة التي وصفتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بـ"المقبولة مقارنة بالسنة الماضية".

و تحصلت فئة الإناث على أكبر نسبة نجاح في هذا الامتحان والتي قدرت بـ 59.20 بالمائة وهو الأمر الذي أرجعته المسؤولة الأولى عن القطاع إلى انضباطهن في الدراسة.

يذكر أن عدد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط قد بلغ خلال هذا الموسم 595.865 مترشح و هو ما يمثل ارتفاعا قدره 5,9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي أحصت 566.221 مترشحا.

وينتقل إلى السنة الأولى ثانوي مباشرة المترشحون الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 /20 في امتحان شهادة التعليم المتوسط ,كما يعتبر ناجحا من تحصل على معدل 20/10 في هذا الامتحان زائد المعدل السنوي للمراقبة المستمرة.