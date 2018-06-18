أعلن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول جاهزيته لمواجهة روسيا، يوم غد الثلاثاء في كأس العالم.

ونشر صلاح مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، معلنا جاهزيته لمواجهة روسيا، وموجها رسالة للجماهير المصرية.

وقال صلاح: "قد تظنون أن ضغظ كل هؤلاء الناس علي للتسجيل يشكل حملا قد يدمر أي لاعب. أنا لا أراها بهذا الشكل، هؤلاء الناس هم أهلي ومصدر قوتي وإبداعي وليسوا حملا علي".

وتابع: "عندما أهبط لأرض الملعب يكونون معي. أنا قوي بـ100 مليون".

وغاب محمد صلاح عن مواجهة أوروغواي والتي انتهت بهزيمة الفراعنة بهدف دون رد، بسبب إصابة الكتف التي تعرض لها خلال نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.