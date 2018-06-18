بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في توزيع المساعدات الإنسانية العاجلة على سكان المناطق المحررة في الحديدة (غرب اليمن)، لمساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها في وقت تعاني معظم الأسر اليمنية من أوضاع اقتصادية صعبة.

وقال حاكم محافظة الحديدة ، الحسن علي طاهر إن «هذه المساعدات ستسهم في دعم المواطنين اليمنيين في محنتهم لتجاوز الظروف الصعبة». وأضاف: أن «المساعدات الإماراتية لليمن عامة وسكّان الساحل الغربي بشكل خاص لم تتوقف يوماً».

وجاءت هذه المساعدات حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية في إطار مواكبة الجهود العربية والأممية من اجل التوصل لحل سياسي للازمة في اليمن بإجبار جماعة الحوثي على الحوار مع الحكومة الشرعية وإنهاء حالة الفوضى.

ويغرق اليمن في حرب أهلية منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد انقلاب جماعة الحوثي المتحالفة آنذاك مع حزب المؤتمر الشعبي اليمني بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل على يد الحوثيين بعد إبداء رغبة في وقف الحرب الدائرة والدخول في حوار مع فرقاء الأزمة برعاية الأمم المتحدة يفضي إلى تسوية تقوم على تقاسم السلطة.