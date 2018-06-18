أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أنه التقى اليوم الاثنين في عمان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وقال المكتب الإعلامي لنتنياهو، في بيان أصدره عقب اللقاء، أن العاهل الأردني ورئيس الوزراء الصهيوني بحثا "التطورات في المنطقة ودفع العملية السياسية قدما نحو الأمام وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء نتنياهو أكد تمسك دولة الاحتلال بالحفاظ على الوضع القائم في مقدسات مدينة القدس".

ونقلت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن لقاء نتنياهو والملك عبد الله تناول بحث الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط في ظل الزيارة المرتقبة لفريق المسؤولين المعنيين من الولايات المتحدة إلى المنطقة.