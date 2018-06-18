دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاثنين المترشحين لنيل شهادة البكالوريا إلى التحلي بالهدوء والثقة بالنفس ونبذ كل الانحرافات والسلوكات التي تتعارض مع مبدأ بذل الجهد من اجل النجاح.

وأوضحت بن غبريت في رسالة وجهتها للمترشحين للبكالوريا دورة جوان 2018 نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) أن " هذا الامتحان يحمل في طياته بعض المخاوف والتأثير لكنه في نفس الوقت يحمل معه الكثير من الايجابيات بالنسبة لمستقبل التلميذ"، داعية الجميع إلى التحلي بالهدوء والثقة بالنفس.

وبعدما ذكرت بالصعوبات التي عاشتها المدرسة هذا الموسم بسبب الإضراب أشادت بن غبريت بتجند أعضاء الجماعة التربوية خاصة أولياء التلاميذ وتمسكهم بالحفاظ على المدرسة باعتبارها ملكية جماعية ينبغي حمايتها.