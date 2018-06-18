أفاد تقرير أوروبي، اليوم الإثنين، بأن طلبات اللجوء عبر دول الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 44 بالمائة خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق له.

وذكر التقرير الصادر عن مكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO) أنه تم تسجيل 728 ألفاً و470 طلب لجوء خلال العام الماضي مقارنة بنحو 1.3 مليون طلب في العام 2016.

وقال التقرير إن "عام 2017 كان العام الثاني على التوالي الذي شهد تراجعا في طلبات اللجوء".

وأضاف أنه "تم تسجيل 1.4 مليون طلب لجوء في 2015، وأنه من المتوقع استمرار هذا الاتجاه من التراجع خلال 2018".

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن النسبة الأكبر لطلبات اللجوء خلال العام الماضي كانت من سوريا (15 بالمائة) ثم العراق وأفغانستان (بنسبة 7 بالمائة معا) ثم نيجيريا وباكستان وإريتريا وألبانيا وغينيا وإيران بنسب متفاوتة أقل.

كما كشف التقرير عن حدوث تراجع أيضا في عدد الأشخاص الذين تم منحهم اللجوء في 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، من دون تحديدها.

وأضاف أن عدد الطلبات، التي مازالت تنتظر الموافقة، تراجعت بنسبة 16 بالمائة في 2017، إذ بلغت 954 ألفا و100 طلب.

ولم يذكر التقرير عدد طلبات اللجوء التي تم بحثها من أجل الموافقة عليها أو رفضها عام 2016.

وتظل الهجرة قضية ساخنة في أوروبا، حيث تواجه القارة العجوز أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين؛ بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط، وجنوب آسيا وإفريقيا.