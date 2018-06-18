قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، إنه يجب التدخل في ليبيا من أجل خفض حركة الهجرة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لميركل، اليوم، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبه كونته في برلين.

وقالت المستشارة الألمانية "إن إيطاليا هي واحدة من الدول الأوروبية الأكثر استقبالاً للمهاجرين وطالبي اللجوء"، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي الإيطالي.

وأضافت "في مواجهة هذه الظاهرة يجب (كأوروبيين) أن نتدخل في ليبيا من أجل خفض حركة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط".

ولم تشر ميركل إلى كيفية التدخل في ليبيا، إلا أنها لفتت أن بلادها "تتأثر أيضًا بشدة بظاهرة الهجرة".

وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية.