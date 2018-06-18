أصرّ مسؤول الهيئة التنفيذية الولائية لعنابة، على معايدة عائلات ضحايا الطائرة العسكرية ببوفاريك، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل مع أفراد تلك العائلات تهاني العيد، مؤكدا لها دعم السلطات لها، بدليل قرار منح عائلات الضحايا سكنات اجتماعية تحفظ لهم كرامتهم، وهو الموقف الذي ثمّنه أفراد عائلات الشهداء. يذكر أن ذات المسؤول الولائي كان تعرّض لحملة ”هوجاء” على مواقع التواصل الاجتماعي، تبيّن فيما بعد أن الهدف منها النيل من الوالي، الذي استعان من جهته بالوسائل التي يستعملها خصومه (فايسبوك) للرد على ما اتهم به.