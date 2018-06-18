قررت وزارة الداخلية، خلال موسم الاصطياف الحالي، وضع حد للاستغلال غير القانوني للشواطئ، وتضييق الخناق على ”بلطجية وبزناسية” الشواطئ، عبر تعيين متصرف إداري أو ما سمي بـ”ميسيو بلاج” في كل شاطئ مفتوح ومسموح للسباحة عبر الوطن، وذلك عبر تعليمة وزارية لمديري السياحة الولائيين، بهدف منع هؤلاء من الاستغلال غير القانوني للشواطئ، فهل ينجح ”ميسيو بلاج” في تطبيق مجانية الشواطئ؟ أم أن البلطجية وبزناسية الشواطئ سيهزمون الحكومة من جديد؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل.