أعلن خفر السواحل الليبي عن إنقاذ 191 مهاجرا غير شرعي بعد غرق مركب مطاطي كانوا يستقلونه بالقرب من السواحل الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان لخفر السواحل، أن دورية تابعة لقطاع طرابلس الزورق "رأس اجدير" تمكنت الليلة الماضية، من إنقاذ 115 مهاجرا غير شرعي بينهم طفلان و 22 امرأة وانتشال خمس جثث منهم 3 رجال و امرأتان كانوا على متن القارب المطاطي شمال مليته غرب العاصمة طرابلس بحوالي 120 كم .

وأضاف البيان، أن المهاجرين ينتمون إلى سبع جنسيات إفريقية وعربية، حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية ومن ثم تم تسليمهم إلى مركز إيواء السكة .

وأشار البيان، إلى أن دورية ثانية تابعة لقطاع طرابلس الزورق "صبراته" تمكن من إنقاذ 76 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 12 امرأة وطفلان كانوا على متن قارب مطاطي شمال الزاوية غرب العاصمة طرابلس بحوالي 48 كم.

وذكر البيان، أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات إفريقية، حيث تم تقديم المساعدات الطبية والإنسانية وتسليمهم إلى مركز تاجوراء.