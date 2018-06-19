توقعت لجنة فنية بأوبك هذا الأسبوع أن يظل الطلب العالمي على النفط قويا في النصف الثاني من 2018، بما يشير إلى أن بمقدور السوق استيعاب المزيد من إنتاج المنظمة.

وتجتمع أوبك ، يوم الجمعة المقبل ، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج وسط دعوات من مستهلكين كبار مثل الولايات المتحدة والصين لخفض أسعار النفط ومن ثم دعم النمو العالمي عبر إنتاج المزيد من الخام.

واقترحت السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا غير العضو في المنظمة تقليص تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي، فيما يعارض أعضاء أوبك إيران والعراق وفنزويلا والجزائر تلك الخطوة.

وقال أحد المصادر ”إذا استمرت أوبك وحلفاؤها في الإنتاج عند مستويات ماي فإن السوق ربما تسجل عجزا في الأشهر الستة القادمة“.

وصرح مصدر آخر "توقعات السوق في النصف الثاني قوية".

وقال أحد المصادرأن بعض الدول بما في ذلك الجزائر وإيران وفنزويلا ذكرت في الاجتماع أنها ما زالت تعارض زيادة إنتاج الخام.