أوردت مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء حصيلة لحوادث المرور، حيث لقي 42 شخصا حتفهم وأصيب 2029 آخرون في 1547 حادث مرور سجلت خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جوان الجاري وذلك على مستوى مناطق مختلفة من الوطن.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصــيلة سجلت بولاية باتنة حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 64 آخرون بجروح متفاوتة على إثـر وقوع 50 حادث مرور.

من جانب آخر، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1964 تدخل سمح بإخماد 1534 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

وفيمــا يخص العمليات المختلفة، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة بـ 4338 تدخل لتغطية 3876 عمليات اسعاف وإنقاذ لأشخاص في خطر