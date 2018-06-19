حذر مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية مولود بولسان، اليوم الثلاثاء، في برنامج "ضيف الصباح"للقناة الإذاعية الأولى ، من عدم حيازة مترشحي شهادة البكالوريا 2018 البالغ عددهم حوالي 710 آلاف على هواتف نقالة وأي وسيلة اتصال لأنها تدخل ضمن قائمة الممنوعات وتعتبر تلقائيا محاولة غش ويتعرض صاحبها لعقوبة الحرمان من الامتحان.

و "تجنبا لإقصاء المترشحين من امتحان البكالوريا تم وضع قائمة الممنوعات المتمثلة في كل وسائل الاتصال منها الهواتف النقالة والساعات والنظارات والأقلام الذكية وغيرها في الاستدعاءات الموجهة إليهم وتدوينها في قاعات الامتحان وأعطيت كل التوجيهات للحراس بعدم التساهل مع الذين لا يلتزمون بذلك وسينجر عن ذلك إقصاء المترشح لأنها تعد محاولة غش".

وأضاف ضيف الأولى أن هذه التعليمات تنطبق على جميع العاملين داخل مراكز الامتحان باستثناء مدير المركز الذي يحتاج إلى الاتصال في حال حدوث أي شيء بحيث ستكون هناك أماكن مخصصة لوضع الهواتف النقالة لتجنب حدوث أي لبس.

كما أكد مولود بولسان على توفير كل الظروف والشروط اللوجستيكية من قبل وزارة التربية بالتنسيق مع عدة قطاعات منها الجيش والدرك والأمن والداخلية والصحة لتأمين نجاح امتحانات البكالوريا لسنة 2018.