تنبأ القط الأصم "أخيل" بفوز المنتخب الروسي على نظيره المصري في المباراة التي ستجمعهما اليوم في مدينة بطرسبورغ في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا.

حيث تم وضع وعاءين فيهما ذات الطعام أمام أخيل، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ أخيل بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة.

واليوم وضع وعاءان مملوآن بالأكل أمام القط الأصم، وتم وضع علم روسيا بالقرب من الوعاء الأول، بينما وضع علم مصر بالقرب من الوعاء الثاني.

واختار أخيل الوعاء الأول، وهذا يعني أنه يتنبأ بفوز منتخب روسيا على نظيره المصري.