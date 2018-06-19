تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن شعبان التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في صناعة التبغ المقلد، حسب ما جاء، اليوم الثلاثاء، في بيان صادر عن هذه الهيئة الأمنية.

و أسفرت هذه العملية عن حجز 15 ألف و 500 كيس شمة مقلدة محملة في كرتونات مهيأة للبيع و 06 قناطير موضوعة في أكياس بلاستيكية.

ووفقا لما جاء في ذات البيان فإن أفراد هذه العصابة الثلاث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 48 سنة كانوا يقومون بصناعة التبغ بمنازلهم الواقعة ببن شعبان التابعة لبلدية بوفاريك و هذا بطريقة غير شرعية.

للإشارة فقد تم تقديم جميع المشتبه فيهم الثلاثة أمام الجهات القضائية يضيف نفس المصدر.