انتشلت عناصر الحماية المدنية جثة الشاب "م.ر" 17 سنة، من منطقة صخرية ممنوعة للسباحة غير بعيد عن شاطئ النجمة التابع لبلدية أولاد بوجمعة في ولاية عين تموشنت، حسب بيان خلية الإعلام و الاتصال لمديرية الحماية المدنية تحصلت "الخبر" على نسخة منه اليوم الثلاثاء.

وحسب مصدر من ذات القطاع فان الضحية القاطن ببلدية الحساسنة بدائرة حمام بوحجر، سقط من صخرة داخل البحر، حيث تم نقله من قبل نفس المصالح إلى قسم الاستعجالات بالمالح، و من ثم الى قسم حفظ الجثث بمستشفى احمد مدغري بعين تموشنت.