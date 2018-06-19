عثر أهل الطفلين م. مريم 3 سنوات وم . حمزة سنتين على جثتهما بحوض للسقي الفلاحي، عصر يوم الاثنين، ببلدية السوافلية الواقعة جنوب عاصمة الولاية مستغانم.

وذكر مصدر طبي لـ"الخبر"، أن الطفلين عثر عليهما بعد اختفائهما لساعات من مسكن عائلتهما بأحد الأحواض المائية الموجهة للسقي الفلاحي بدوار القشايرية بذات البلدية.

وقد تم تحويل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية ببلدية بوقيراط في حدود الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين للتشريح الطبي. وفتحت كتيبة الدرك الوطني المختصة إقليميا ببلدية منصورة تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث المؤلم.