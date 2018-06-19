أعرب المدرب الجديد لاتحاد الجزائر تيري فروجي عن سعادته بالإشراف على العارضة الفنية لنادي "سوسطارة"، مؤكدا استعداده لبلوغ جميع أهداف الفريق رغم عدم إشرافه على عملية الاستقدامات.

وأوضح الناخب الوطني السابق لمنتخب الطوغو خلال ندوة صحفية نشطها بملعب عمر حمادي قائلا: "مسيري النادي لم يحددوا لي أي هدف واضح"، فلما "تشرف على ناد كبير مثل اتحاد الجزائر، لست بحاجة للتطرق للأهداف. إنك تدرك مسبقا ما يجب استهدافه سواء على الصعيد المحلي أو القاري. شخصيا، أنا شاعر بهذا وسأعمل جاهدا لبلوغ هذه الأهداف".

ولم يستقدم فروجي أي لاعب من التعداد الحالي للفريق، لكنه عبر عن استعداده للعمل مع هذا التعداد "الذي يبدو أنه جيد ويملك خبرة أكيدة".

ويقول فروجي ما يلي: "من النادر في وقتنا هذا أن تجد مدربين يستقدمون لاعبين. فلما يتولون تدريب فريق, يكون التعداد قد تم ضبطه، ومثلما سبق لي ذكره، هناك لاعبون جيدون يمكن العمل معهم"، مضيفا بأنه لو تسنح إمكانية تدعيم الفريق، فلن يتوانى في تشجيع إدارة النادي على استغلال الفرصة.

ويختم المدرب الفرنسي كلامه قائلا : "اتحاد الجزائر فريق كبير يلعب بانتظام الأدوار الأولى، لذا لا يجب الشح في الإمكانيات، حتى في الاستقدامات"، مؤكدا بأنه ليست له أي فكرة عن لاعب جديد محتمل لتدعيم الفريق.

وكان فروجي، الذي يعتبر نفسه "كمدرب ذي نزعة هجومية"، قد خلف في هذا المنصب ميلود حمدي الذي سبق له أن قاد نادي سوسطارة لنهائي رابطة الأبطال الإفريقية عام 2015 والذي خسره أمام تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.