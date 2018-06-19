حققت مدارس أشبال الأمة في امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة ماي 2018 نسبة نجاح قدرت بـ 100 بالمائة، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء في بيان لها.

فعقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة ماي 2018، "سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من بشار والأغواط وباتنة وبجاية، هذا العام نتائج ممتازة، حيث حقق أشبال الأمة الـ 343 نتائج قياسية بنسبة نجاح 100بالمائة، بمعدل عام يقدر بـ 15.29/20".

وقد "تحصل ثلاثة أشبال على شهادة التعليم المتوسط بتقدير امتياز و118 شبلا بدرجة جيد جدا و160 شبلا بدرجة جيدي فيما تحصل بقية الأشبال على درجة قريب من الجيد"، حسب ما أوضحه البيان.