حكمت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت اليوم الثلاثاء بالإعدام على متهم بقتل زوجته وثلاثة من أفراد عائلتها, حسبما لوحظ .

وتعود وقائع هذه القضية - حسب قرار الإحالة - إلى 30 نوفمبر من السنة الماضية ببلدية تيارت عندما أقدم الجاني البالغ من العمر27 سنة والذي يقطن في بيت صهره على قتل زوجته وأبيها وأختها وإصابة أمها بجروح بليغة أدت إلى وفاتها بعد نقلها إلى مستشفى يوسف الدامرجي بتيارت.

وذكر قاضي الجلسة أن المتهم كان في كامل قواه العقلية حسب الخبرة الطبية أثناء ارتكابه الجريمة حيث دخل المنزل ليلا ووجه العديد من طعنات لكل من ضحاياه ال4 بواسطة خنجر وهي أداة الجريمة التي قام بإخفائها بعد فراره من مسرح الجريمة.

وطالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام على الجاني بينما طلب الدفاع تحويله إلى مصحة عقلية لإصابته بمرض عقلي أدى إلى ارتكاب الجريمة أو استفادته من أقصى ظروف التخفيف لتنطق المحكمة بحكم الإعدام وإدانة الجاني بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار.