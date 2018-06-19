نجح المنتخب السنغالي في تحقيق أول فوز إفريقي في كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا، بعد تغلبه على نظيره البولندي بهدفين لهدف.

وأنهى منتخب السنغال الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب أتكريت أرينا ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثامنة لدور المجموعات.

وأحرز الهدف تياجو سونيك لاعب بولندا في مرمى منتخب بلاده عن طريق الخطأ في الدقيقة 38 بعد تسديدة سنغالية قوية اصطدمت بقدمه وسكنت الشباك.

وواصل أسود التيرانغا سيطرتهم على اللقاء في الشوط الثاني ونجحوا في تعميق الفارق في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب مباى نيانج مستغلا خطأ واضحا من الحارس البولندي، واضعا الكرة بسهولة في الشباك.

ونجحت بولندا في تقليص الفارق في الدقيقة 86 عن طريق غيغوفياك، إلا ان ذلك لم يمنع زملاء ساديو ماني في تحقيق اول انتصار إفريقي في المونديال الروسي.

وبهذا الفوز يتصدر الممثل الإفريقي المجموعة الثامنة رفقة اليابان برصيد ثلاثة نقاط، فيما تتذيل كولومبيا وبولندا المجموعة بدون رصيد.