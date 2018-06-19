أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة , عن تراجع تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط إلى أقل من النصف العام الجاري مقارنة بما كان الوضع عليه خلال العام الماضي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه " خلال الفترة بين جانفي الماضي ومنتصف جوان الحالي اتبع نحو 40 ألف شخص هذا المسار متوجهين إلى أوروبا وهو ما يمثل تقريبا نصف الأعداد التي هاجرت نحو السواحل الجنوبية للقارة الأوروبية".

وذكر البيان أن عدد المهاجرين الذين فارقوا الحياة غرقا في البحر المتوسط أثناء "رحلات الموت" في النصف الأول من العام الجاري بلغ 857 شخصا مقارنة بنحو ألفين لقوا نفس المصير خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان في مؤتمر صحفي اليوم إنه رغم تراجع أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عبر مراكب صغيرة وفي زوارق مطاطية إلى النصف " لا يزال البحر المتوسط مكانا خطرا بالنسبة للمهاجرين المخالفين للقوانين".

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا أمس الاثنين إلى تعاون دولي واسع تجاه قضية الهجرة يشمل الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إلى جانب جميع الدول الأوروبية لافتا إلى حاجة الجميع لوضع خطة اقتصادية لمساعدة الدول الإفريقية المصدرة للمهاجرين.

يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كان قد أكد في تقرير نشره قبل أسبوع أن العام الماضي شهد تهريب 2.5 مليون مهاجر على الأقل في كل مناطق العالمي وعادت تلك الأنشطة بدخل يناهز سبعة مليارات دولار لفائدة المهربين أي بما عادل ما أنفقته الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي على المساعدات الإنسانية الدولية في العام نفسه.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة قد أفادت في شهر مايو الماضي بأن 21 ألفا و981 من المهاجرين واللاجئين دخلوا أوروبا عن طريق البحر خلال الثلث الأول من العام الجاري عبر إيطاليا و اليوناني و إسبانيا.