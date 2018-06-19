أفادت وكالتا "بلومبيرغ" و"رويترز" بأن الولايات المتحدة ستعلن رسميا اليوم الثلاثاء انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصدرين مطلعين على سير مناقشات هذه القضية في الإدارة الأمريكية أن الإعلان عن خروج الولايات المتحدة من هذه الهيئة الأممية سيأتي في الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك (21:00 بتوقيت غرينيتش و00:00 بتوقيت موسكو) على لسان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت مرارا، لا سيما في فترة ولاية رئيسها الحالي، دونالد ترامب، مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي تم إنشاؤه في جنيف عام 2006 ويضم 47 عضوا، بالانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها.

وفي ماي الماضي تبنى مجلس حقوق الإنسان في جلسة استثنائية بدعم 31 من أصل 47 دولة عضو فيه قرارا دعا إلى تحقيق دولي في مقتل أكثر من 60 فلسطينيا على يد الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات نظمت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل يوم 14 ماي ردا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، الذي جرى خلافا لكل القرارات الدولية حول تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واستمر التوتر بين الجانبين في ظل افتتاح الجلسة الـ38 للمجلس، حيث بدأ أمس الاثنين بتصريح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الذي دعا رئيس الولايات المتحدة إلى وقف الإجراءات "عديمة الضمير" لفصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم على الحدود الأمريكية الجنوبية.