إقترب منتخب مصر من توديع مونديال روسيا 2018 وذلك بعد خسارته القاسية أمام البلد المنظم 1-3

وأحرز المنتخب الروسي ثلاثة أهداف في مرمى المنتخب المصري وذلك مع انطلاقة اشوط الثاني عبر كل من أحمد فتحي في (د.47 بالخطأ في مرماه) ودينيس تشيريشيف في (د.59) وأرتيم دزيوبا في (د.62). في المباراة التي جرت في مدينة سان بطرسبورغ ضمن منافسات كأس العالم 2018.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور ونظيره المصري بالتعادل السلبي

ونجح نجم المنتخب المصري محمد صلاح من تسجيل هدفا عبر ركلة جزاء في (د.73) ليقلص النتيجة 1-3.