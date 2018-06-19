تسبب حادث تعرضت له قناة توزيع الغاز على مستوى حي المحمدية بالعاصمة في قطع التموين بالغاز الطبيعي على أكثر من 600 زبون حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مديرية التوزيع بالحراش التابعة لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر في بيان لها.

وقد تم تسجيل هذا الحادث في حدود الساعة الثالثة و النصف مساء (30: 15 سا) على مستوى شارع الشهيد حطاوم علي في حي 632 مسكن ببلدية المحمدية .

وقد انجر هذا الحادث عن الأشغال التي يجريها مجمع الإنجازات الفنية الكبرى الخاصة بتوسيع الطريق، يضيف ذات المصدر.

و قال المصدر ذاته أن الفرق التقنية لمديرية التوزيع بالحراش توجهت فورا إلى موقع الحادث لإصلاح العطب و الأشغال ما تزال جارية .

و أشارت مديرية التوزيع بالحراش أن هذا النوع من الحوادث على المنشآت الغازية غالبا ما تتكرر و تنجر عنها أضرارا كبيرة للمديرية و الزبائن على حد سواء.

و تعتذر المديرية لزبائنها على الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، مؤكدة أنها تبقى في خدمة زبائنها حول أي استفسار و هذا عبر مركز استقبال المكالمات على الرقم 3303 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .