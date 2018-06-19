أكد الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أن المنتخب المصري قدم أداء غير متوقع فى المواجهة التى خسرها أمام روسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكى" بمدينة سان بطرسبورغ، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم.

قال الموقع الرسمى لـ"فيفا": "استحق المنتخب الروسي الفوز بالمباراة والتأهل، كما استحق المنتخب المصري الخسارة، لم يقدم الفراعنة ما يستحق أن يفوزوا باللقاء".وأضاف الموقع: "معظم اللاعبين لم يظهروا بالأداء المتوقع منهم، وجاءت أهداف روسيا من أخطاء دفاعية ساذجة، والأسوأ من ذلك افتقار الفريق المصري للشجاعة الهجومية، لم يدافع ولم يهاجم بالشكل المطلوب".

وتابع موقع الفيفا: "الأداء غير المتوقع والخسارة بتلك النتيجة لا تعكس أهمية المباراة لمصر خاصة أنها كانت الفرصة الأخيرة للبقاء في سباق التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم".