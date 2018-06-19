تمنى طلبة بجامعة البليدة 1 أن يكون الموسم الجامعي القادم فيه من الجدية والصرامة بين إطارات أكاديمية، خاصة في صياغة الدروس وتحرير أسئلة الامتحانات بدل “استيرادها” من الأنترنت، إن صح الوصف. وكشف ممثلون عن التنظيم الطلابي “لونيا” أن الأمور أصبحت لا تطاق، خاصة أن هناك من لا يبالي بتحريض الطلبة على “سرقات علمية”، مؤكدين في سياق عرض “الفضائح” أنه توجب ويتوجب على الوصاية أن تستغني عن مثل هؤلاء، ما دام للطالب إمكانية في التعلم وتلقي الدروس ووو.. من خلال العالم الافتراضي، وكفى بذلك دفع أجور ونفقات لإنجاز هياكل تعليمية ما دامت “الأنترنت” أصبحت مصدرا وحلا سهلا.