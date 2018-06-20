حققت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك رقم أعمال للتصدير قدر بـ 15.97 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018 مقابل 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بارتفاع قدر بـ 14 % .

و أوضح المدير التنفيذي للمالية محمد خروبي خلال لقاء خصص لعرض حصيلة سوناطراك لسنة 2017 و إستراتيجيتها لسنة 2030 أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء أن سوناطراك حققت كذلك من يناير إلى نهاية مايو 2018 رقم أعمال في السوق الوطنية قدر بـ 129.2 مليار دج مقابل 124.2 مليار دج خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017 أي بارتفاع بنسبة 4 % .

أما بخصوص مداخيل التصدير فقد حققت سوناطراك 14.8 مليار دولار إلى غاية نهاية مايو الماضي مقابل 12.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بارتفاع بـ 17 % حسب ذات المسؤول . وأضاف خروبي إن الجباية البترولية قد بلغت 1.232 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية مقابل 1.032 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2017. أي بارتفاع بـ 19 %.