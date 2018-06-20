أصيب زهاء 20 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 7 و80 سنة في حادث مرور وقع فجر اليوم الأربعاء بولاية الجلفة جراء انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين تشتغل على خط ورقلة - الجزائر العاصمة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع على محور الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين مدينة الجلفة وحاسي بحبح بالمنطقة المسماة " بودينار". وفور تدخل أعوان الحماية المدنية في مكان الحادث تم تحويل الجرحى الذين تختلف درجة إصابتهم إلى المؤسسة الإستشفائية " محاد عبد القادر " بعاصمة الولاية لتلقي العلاج .

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث