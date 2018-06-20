ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدعومة بانخفاض في مخزونات الخام التجارية بالولايات المتحدة وفقد سعة تخزين في ليبيا المنتجة للنفط.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية ثلاثة ملايين برميل إلى 430.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 15 يونيو وفقا للتقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي.

وفي الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 40 سنتا بما يعادل 0.5 بالمائة إلى 75.48 دولار للبرميل مقارنة مع أحدث إغلاق لها يوم الثلاثاء. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.6 بالمائة لتسجل 65.43 دولار.

وقال متعاملون إن تراجعا في الإمدادات الليبية نتيجة لانهيار صهريج تخزين تقدر سعته بأربعمائة ألف برميل قد ساعد أيضا في دفع الأسعار للصعود. لكن ما يلقي بظلاله حقا على السوق هو اجتماع فيينا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع بعض المنتجين الآخرين مثل روسيا لمناقشة المعروض يوم 22 يونيوالجاري.

وتقترح السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا غير العضو في المنظمة تخفيف تخفيضات الإنتاج تدريجيا لكن أعضاء أوبك إيران والعراق وفنزويلا والجزائر يعارضون ذلك.