بلغ العجز التجاري للجزائر 1.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018 مقابل 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 ما يمثل تراجعا للعجز بـ 63.7 بالمائة ،حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية من الجمارك.

و ارتفعت الصادرات إلى 17.6 مليار دولار من جانفي إلى غاية نهاية ماي 2018 مقابل 15.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 و هو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16.31 بالمائة،حسب ما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك .

و فيما يتعلق بالواردات، فقد عرفت انخفاضا طفيفا إلى 19.4 مليار دولار مقابل 19.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية ما يمثل انخفاضا قدره 2.7 بالمائة .

و ضمنت الصادرات تغطية الواردات بمعدل 91 بالمائة مقابل 76 بالمائة من ذات الفترة من العام الماضي.