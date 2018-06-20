أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي،أمس بوهران، تاجري مخدرات وحجزت (70) كيلوغراما من الكيف المعالج ومركبتين سياحيتين.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء أن مفارز للجيش أوقفت ، خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام، (22) منقبا عن الذهب وضبطت (37) مولدا كهربائيا و(21) مطرقة ضغط و(03) دراجات نارية.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (20) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة.