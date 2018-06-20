أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأربعاء، بتبسة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات العقابية من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالسهر على السير الحسن لامتحان البكالوريا التي تترأسها وزارة العدل ضد من تسببوا في تسريب أسئلة مادة اللغة العربية على صفحات الفايسبوك.

و صرحت الوزيرة لدى تنشيطها لندوة صحفية بالثانوية الجديدة بنفس الولاية، أنه "تم نشر أسئلة مادة اللغة العربية عبر صفحات الفايسبوك بعد عودة الأنترنت" مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات العقابية من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالسهر على السير الحسن لامتحان البكالوريا التي تترأسها وزارة العدل ضد من تسببوا في هذا التسريب".

و أشارت بن غبريت أنه بخلاف ذلك فإن امتحان البكالوريا لهذه السنة يسير في أجواء تنظيمية "جيدة يسودها الهدوء و ذلك على المستوى الوطني" منذ انطلاق الامتحان صباح اليوم.