7 إرهابيين يسلمون انفسهم

أخبار الوطن
20 يونيو 2018 () - إ.ش/ وكالات
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سّلم سبعة  إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم الأربعاء 20 جوان 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست.

 وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الأمر يتعلق بكل من:


ـ قاسمي بلخير، المدعو"الشيباني"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008.

ـ غدير ابراهيم الهادي، المدعو"سلمان"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010.

ـ علوان محمد ، المدعو"آدم"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

ـ بن أحمد أحمد، المدعو"محمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

ـ علوان علي، المدعو"غالي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

ـ ناجي يحي، المدعو"أبو عمر"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

ـ زواري بشير، المدعو" علي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

العملية مكنت أيضا من استرجاع (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة و(11) مخزن ذخيرة مملوء.

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