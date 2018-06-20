أصبح كريستيانو رونالدو أكثر لاعبي أوروبا تسجيلا للأهداف الدولية بعدما وصل إلى الهدف 85 مع بلاده ومنح التقدم للبرتغال أمام المغرب في كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وسجل رونالدو 3 أهداف خلال تعادل البرتغال 3-3 مع إسبانيا، الجمعة الماضي ليعادل الرقم القياسي الأوروبي للهداف المجري الراحل فيرينتس بوشكاش برصيد 84 هدفا.

وسجل مهاجم ريال مدريد الهدف الأول للبرتغال بضربة رأسية في الدقيقة الرابعة ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية بعد الإيراني علي دائي، الذي أحرز 109 أهداف.