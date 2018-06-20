سيتلقى الملايين من مستخدمي تطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل النصية، ضربة جديدة بتوقف التطبيق عن العمل على ملايين الهواتف الذكية.

وسيتوقف تطبيق الدردشة المملوكة لفايسبوك، عن العمل على الأجهزة بنظام iOS 7، اعتبارا من 1 فبراير 2020.

وسيضطر مستخدمو "واتساب" على هواتف "آيفون 4"، أو الهواتف الأقدم، إلى شراء هاتف جديد، أو البحث عن بديل لتطبيق الدردشة الأكثر شيوعا في العالم.

وحدد "واتساب" نفس الموعد النهائي لمالكي الهواتف الذكية بنظام تشغيل "أندرويد" الذي يعمل بالإصدار 2.3.7 أو الأقدم، المعروف باسم "Gingerbread".

وبدءا من اليوم، قام "واتساب" بإيقاف عمليات إعداد الحساب لمستخدمي أجهزة iOS 7 أو "Android Gingerbread" ،إلا أنه يمكن للحسابات الحالية إرسال واستقبال الرسائل حتى نهاية تاريخ الدعم، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل".

وفي الوقت نفسه، حذر "واتساب" من أن بعض الميزات قد تتوقف عن العمل في أي وقت من الآن وحتى الموعد النهائي في أوائل عام 2020.