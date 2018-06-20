فقد المنتخب المغربي، اليوم الأربعاء، كل آماله في بلوغ ثمن نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، بخسارته أمام البرتغال 1- 0.

وتعتبر الخسارة الثانية للمنتخب المغربي بعد الأولى أمام إيران بالنتيجة ذاتها.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد من رأسية في الدقيقة الرابعة، وهو رابع أهدافه في المونديال بعد ثلاثيته أمام إسبانيا في المباراة الأولى.

وبقي المنتخب المغربي متذيلاً ترتيب المجموعة دون رصيد، فيما رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط.