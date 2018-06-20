تنعقد غدا الخميس بباريس بمقر بزنيس فرانس أشغال الطبعة ال11 "للقاءات الجزائر" التي ينظمها عدة شركاء فرنسيين و جزائريين.

و حسب المنظمين, فان هذه الطبعة التي تندرج في إطار الشراكات المثمرة بين المؤسسات الفرنسية و الجزائرية تأتي امتدادا للطبعة الأخيرة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي جرت بباريس يوم 7 ديسمبر 2017 غداة الزيارة التي قام بها الرئيس ايمانويل ماكرون الى الجزائر.

تحظى "لقاءات الجزائر 2018" بدعم " فعلي" من السلطات الجزائرية خاصة من وزارة الصناعة و المناجم و أهم المنظمات الاقتصادية الجزائرية على غرار منتدى رؤساء المؤسسات و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و منتدى المقاولين و الصناعيين للمتيجة و كذا الغرفة الجزائرية-الفرنسية للتجارة و الصناعة, حسب نفس المصدر.

و من المرتقب مشاركة أكثر من 100 رئيس مؤسسة و ممثلي القطاعين الجزائريين العمومي و الخاص في إطار مشاريعهم الاستثمارية و التنويع في هذا اللقاء الذي يجري في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر مرحلة انتقالية نحو نموذج يشجع الإنتاج الوطني و تنويع اقتصادها.

و حسب بزنيس فرانس, فان هذه الاشغال ستشكل فرصة للتطرق الى أهم المؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الشراكات المثمرة كما ستسمح باستعراض أخر تطورات مناخ الأعمال و التنظيم بالجزائر.

وفي هذا الصدد, سيتم تنظيم أربع ورشات من أجل التطرق إلى فرص الشراكة في قطاعات الصناعة و المناولة و الفلاحة و الزراعة-الغذائية و الصحة و مواد الاستهلاك و أشكال التوزيع الحديثة.

كما سيناقش المشاركون خلال موائد مستديرة المعطيات الجديدة للأفاق الاقتصادية للجزائر و الصناعة و المناولة في مجال السيارات و المناولة الصناعية و الدفع الالكتروني و المواد الاستهلاكية غير الغذائية.

ومن جهة أخرى, ستنظم جلسات لإقامة علاقات في مجال الأعمال خاصة بالنسبة للمؤسسات الحاملة لمشاريع محددة.

و عن الجانب الفرنسي, تم التأكيد بالجزائر تعتبر شريكا اقتصاديا "هاما" بالنسبة لفرنسا مع الإشارة إلى أن تراجع أسعار الخام منذ 2014 " أثار وعي السلطات الجزائرية من أجل تطوير قطاعات اقتصادية جديدة بالتركيز خاصة على قطاع خاص في أوج نموه".

و في مذكرة وجهت للمؤسسات الفرنسية, أوضحت بزنيس فرانس أن الجزائر "تتيح مجالات تحرك هامة و باحتياطات صرف هائلة و مديونية شبه منعدمة", مضيفة أن وجهة الجزائر تتمتع بمؤهلات عديدة لتطوير النشاط سواء من أجل التصدير أو من خلال التمركز هناك.