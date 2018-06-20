ذكرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الأربعاء المواطنين وخاصة الفئات الهشة بإجراءات الوقاية من موجة الحر خلال موسم الصيف.

وفي هذا الصدد أوصت الوزارة بضرورة وقاية الفئات الأكثر تضررا من موجة الحر على غرار الرضع و الأطفال الصغار والأشخاص المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة، مذكرة بالاحتياطات الواجب اتخاذها والمتمثلة في تفادي الخروج خلال الساعات التي تشتد فيها درجة الحرارة "إلا عند الضرورة فقط" كما تنصح بارتداء ملابس خفيفة وواسعة و تفادي البقاء مطولا تحت أشعة الشمس.

كما دعت الوزارة إلى تناول كميات كبيرة من الماء مع تفادي تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر و الكافيين و كذا إغلاق النوافذ و ستائر واجهات السكنات المقابلة لأشعة الشمس و إبقاءها مغلقة عندما تتجاوز درجة الحرارة المسجلة خارج المنازل تلك المسجلة بداخلها و عدم القيام بنشاطات خارجية (رياضة وبستنة واعمال اليدوية) مع الاستحمام عدة مرات في اليوم.

ونبهت الوزارة في حالة الشعور بالصداع أو الرغبة في التقيؤ أو العطش الشديد وارتفاع درجة حرارة البشرة واحمرارها و جفافها أو الشعور بالدوران، بالاتصال على الفور بالإسعافات (مركز الإعانة الطبية المستعجلة و الحماية المدنية) مع وضع الشخص الذي يعاني من هذه الأعراض في "مكان بارد" وتزويده بكمية من الماء الشروب رش جسمه بالماء (أو وضع قطعة قماش مبلولة عليه) وكذا تهويته بالمروحة.

وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها وضعت ترتيبات "خاصة" للتكفل بآثار موجة الحر الشديدة من خلال إعداد بطاقة تقنية تتعلق بالسلوك الذي يجب اعتماده عند التعرض "للفحة شمس" أو "تعقيدات" بسبب الحر الشديد مع إعداد طاقم طبي لهذه العملية خلال الموسم وتحديد عدد أسرة الإنعاش المخصصة لمثل هذه الحالات وكذا ضمان "مخزون للمواد الصيدلانية الخاصة لاسيما السوائل الطبية".