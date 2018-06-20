تم اليوم الأربعاء بعنابة إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف 22 شخصا من بينهم 4 قصر، حسب ما علم من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وقد تم إفشال هذه المحاولة للهجرة غير الشرعية من طرف عناصر وحدة الدرك الوطني بعنابة الذين تلقوا معلومات بشأن تحضير مجموعة من الشباب للإبحار تجاه إيطاليا، كما أوضحه ذات المصدر الذي أضاف بأن عملية التوقيف تمت حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم بشاطئ عين بربر ببلدية سرايدي.

وقد تم تحويل أفراد هذه المجموعة الذين ينحدرون من عدة ولايات من الوطن إلى مقر وحدة الدرك الوطني بسرايدي بعنابة، حسب ما ذكره ذات المصدر الذي أكد بأن وحدات الدرك الوطني بولاية عنابة تواصل تكثيف عمليات المراقبة عبر الشريط الساحلي لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.