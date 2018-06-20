أهم زبائن الجزائر في 2018
فيما يلي قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية اتجاه كل واحدة من تلك الدول خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018 و مقارنتها بالصادرات الجزائرية (ارتفاع او انخفاض) خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. (المصدر : المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك).
الدول القيمة (مليون دولار) التطور
- ايطاليا 2.652 -2ر1 %
- اسبانيا 2.105 +5ر13 %
- فرنسا 1.949 + 3ر10 %
- الولايات المتحدة 1.694 +2ر21 %
- بريطانيا 1.097 +7ر54%
- تركيا 1.008 + 1ر32 %
-هولندا 792 - 22 %
- البرازيل 791 -8ر19%
- المغرب 768
- بلجيكا 555 + 1ر44 %
- الهند 544 + 38 %
- البرتغال 454 + 18 %
- الصين 383 .
- تونس 378 + 53 %
- كوريا الجنوبية 353
المجموع الفرعي 15.523
المجموع 17.691