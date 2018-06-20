أهم زبائن الجزائر في 2018

مال و أعمال
20 يونيو 2018 () - واج/س.أ
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فيما يلي قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة  الصادرات الجزائرية اتجاه كل واحدة من تلك الدول خلال  الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018 و مقارنتها بالصادرات الجزائرية (ارتفاع او انخفاض) خلال نفس  الفترة من السنة الفارطة. (المصدر : المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك). 

الدول                                 القيمة (مليون دولار)               التطور

- ايطاليا                                      2.652                -2ر1 %

- اسبانيا                                      2.105              +5ر13 %

- فرنسا                                      1.949             + 3ر10 %

- الولايات المتحدة                          1.694            +2ر21 %

- بريطانيا                                   1.097          +7ر54%

- تركيا                                       1.008         + 1ر32 %

-هولندا                                       792            - 22 %

- البرازيل                                   791             -8ر19%

- المغرب                                    768      

- بلجيكا                                      555        + 1ر44 %

- الهند                                       544        + 38 %

- البرتغال                                    454         + 18 %

- الصين                                     383                     .

- تونس                                      378        + 53 %

- كوريا الجنوبية                           353            

                                                  

المجموع الفرعي                         15.523 

المجموع                                  17.691 

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