فيما يلي قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية اتجاه كل واحدة من تلك الدول خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018 و مقارنتها بالصادرات الجزائرية (ارتفاع او انخفاض) خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. (المصدر : المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك).

الدول القيمة (مليون دولار) التطور

- ايطاليا 2.652 -2ر1 %

- اسبانيا 2.105 +5ر13 %

- فرنسا 1.949 + 3ر10 %

- الولايات المتحدة 1.694 +2ر21 %

- بريطانيا 1.097 +7ر54%

- تركيا 1.008 + 1ر32 %

-هولندا 792 - 22 %

- البرازيل 791 -8ر19%

- المغرب 768

- بلجيكا 555 + 1ر44 %

- الهند 544 + 38 %

- البرتغال 454 + 18 %

- الصين 383 .

- تونس 378 + 53 %

- كوريا الجنوبية 353

المجموع الفرعي 15.523

المجموع 17.691