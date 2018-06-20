الأوراغواي ترافق روسيا إلى الدور الثاني

رياضة
20 يونيو 2018 () - إسلام.ب
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حسم منتخب الأوروغواي تأهله للدور الثاني من كأس العالم 2018 بعدما فاز بهدف وحيد على منتخب السعودية في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل الهدف نجم برشلونة الإسباني لويس سواريز في الدقيقة 23 من عمر اللقاء في المباراة رقم 100 له بقميص منتخب بلاده، لترافق بذلك الأوروغواي روسيا إلى الدور الثمن نهائي، فيما ترسم إقصاء المنتخبين العربيين مصر والسعودية.

وظهر المنتخب السعودي بأداء أفضل في هذه المواجهة مغاير لما قدمه أمام روسيا في مباراة افتتاح كأس العالم 2018.

وخسر المنتخب السعودي مباراته الأولى أمام مستضيف الدورة روسيا بحصة كبيرة، خمسة أهداف نظيفة.

 

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روسيا 2018

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