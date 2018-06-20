قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "فيليبو غراندي"، اليوم الأربعاء، إن عدد اللاجئين والنازحين نتيجة الصراعات في العالم، بلغ 68.5 مليون شخص حتى 2017.

وأضاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن 9 من كل 10 من هؤلاء يعيشون نازحين داخل بلادهم أو لاجئين في دول الجوار، وأن تأثير ذلك كبير على اللاجئين والمجتمعات التي فتحت أبوابها لهم.

وأشار إلى أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لتلبية احتياجات اللاجئين باعتبارها مسؤولية عالمية مشتركة، داعيا للتضامن مع اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.

ودعا لمساعدة اللاجئين في اندماجهم بالمجتمعات الجديدة، ومنحهم الفرصة لإظهار امكاناتهم، ومساعدتهم في العودة إلى بلادهم في الوقت الصحيح، أو مساعدتهم في إعادة بناء حياة جديدة لهم في أماكن أخرى.

تجدر الإشارة أن تركيا تتصدر دول العالم من حيث استيعاب عدد اللاجئين، حيث تستضيف 3.9 ملايين لاجئ من إجمالي عددهم حول العالم.

واليوم العالمي للاجئين، مناسبة يحتفي بها العالم، تخصص للتعريف بقضيتهم وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وتبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد أزماتهم وأعدادهم.