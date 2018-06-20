وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا للإبقاء على أطفال المهاجرين مع ذويهم عند الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب للصحفيين أثناء التوقيع "إن الأمر التنفيذي يتعلق ببقاء العائلات مجتمعة وفي الوقت نفسه التأكد من أن لدينا حدودا قوية جدا".

وكان مسؤول رفيع في البيت الأبيض قال لـ"الحرة" إن القرار التنفيذي للرئيس ترامب سينهي سياسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف أن القرار سيتضمن "تعديل القانون الذي يتعامل مع أطفال المهاجرين غير الشرعيين كقاصرين بدون مرافقين".

كما سيسمح القرار ببقاء الأطفال مع آبائهم وأمهاتهم في مراكز الاحتجاز، وإعطاء الأولوية للأسر التي برفقتها أطفال وتسريع إجراءات النظر في ملفاتها للهجرة، وفقا للمسؤول.

وخلال الأسابيع الخمسة الماضية تم فصل أكثر من 2300 قاصر عن أسرهم تطبيقا لسياسة جديدة صارمة لوكالات إنفاذ القانون الأميركية في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية.

ويقول البيت الأبيض إن السلطات لا تفعل سوى تطبيق القانون وإن الأمر يحتاج لتدخل الكونغرس لتعديله وإنهاء فصل أفراد الأسر عن بعضهم البعض.