قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للسعودية اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالراحة لتقديم فريقه أداء أفضل أمام أوروغواي رغم الخسارة بهدف دون رد، وتوديع بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي تصريح متلفز أكد "أشعر بالراحة عكس المباراة الأولى، رغم الخسارة والخروج من كأس العالم، قدمنا مباراة متكافئة، واستحوذنا على الكرة، ولكن هدفهم كان في توقيت مثالي".وأضاف، "أوروغواي فريق كبير، ولم يمكنا من التعادل على أقل تقدير، غيرنا الكثير من الأمور في هذه المباراة".

وتلقى المنتخب السعودي اليوم هزيمة من نظيره الأوروغواياني بهدف نظيف، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم.وبذلك، اصطحبت السعودية نظيرتها مصر إلى خارج النسخة الحالية للعرس العالمي، فيما لحقت أوروغواي بروسيا في التأهل إلى ثمن النهائي.

وتصدرت روسيا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أوروغواي، فيما جاءت مصر ثالثا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية.