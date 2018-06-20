نشطت مليكة معطوب شقيقة لوناس معطوب، المغتال منتصف يوم 25 جوان 1998 في طريقه إلى بيته العائلي ببني دوالة، اليوم ندوة صحفية بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو رفقة نور الدين مدروك عضو ناشط في مؤسسة لوناس معطوب وليندة حنتور مخرجة العرض الكوميدي الموسيقى "نشيد للهوية" حول لوناس معطوب تطرقت خلالها لبرنامج المسطر لإحياء الذكرى الـ20 لاغتيال المطرب لوناس معطوب محبوب الجماهير بمنطقة القبائل وكذا إلى النقاط المتعلقة بمطلب العائلة لإعادة فتح ملف القضية الذي على حد تعبيرها لم يفتح يوما لاسيما أن محاكمة المتهمين ماليك مجنون وشنوي المتابعين بالمشاركة في اغتيال لوناس معطوب سميت خلال المحاكمة "بقضية الحال".

لخصت مليكة معطوب موقفها في القضية التي لا تزال تثير الأقاويل والنقاش الخاص والعام بمنطقة القبائل وخارجها من خلال قولها " منذ 20 سنة وأنا رفقة العائلة نسعى لمعرفة الحقيقة حول اغتيال شقيقي لوناس.

أنا مستعدة للقاء كل الخصوم حتى حسان حطاب إن كان ذالك سيساعدني على معرفة الحقيقة.

لست بصدد البحث عن مدنب ميثالي بل عن المذنب .أتحدى أي شخص أن يسرد لنا ما حدث و من قتل أخي لوناس و من المدبر للعملية .

العدالة لوحدها قادرة على الإجابة عن كل هذه التساؤلات الخاصة بهذه القضية من خلال إعادة تمثيل الجريمة و إعداد خبرة باليستيكية .

لقد قدمنا طلبا لوكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو مؤخرا لإعادة فتح ملف إغتيال شقيقي لوناس وإستدعاء المطرب زدك مولود للاستماع لأقواله حول القضية لكونه صرح لإحدى القنوات التلفزيونية أنه وصل إلى مسرح الجريمة 10 دقائق بعد وقوع الجريمة وإن أسر لأفراد عائلته إنه يحتفظ بغلاف رصاصة".

فيما يخص البرنامج المسطر لإحياء الذكرى الـ20 لاغتيال لوناس معطوب سطرت المؤسسة التي تحمل اسمه التي ستنظم بقرية توريرت موسى ببني دوالة مسقط رأس الراحل حيث سيتم بث الحفل الموسيقي الذي نشطه الراحل سنة1995 بقاعة زنيت بفرنسا وإجراء سباق ماراطون من مكان اغتيال الراحل إلى غاية مسكنه بتوريرت موسى إلى جانب إعادة عرض كوميدية موسيقية أخرجتها ليندة حنتور تحت عنوان " نشيد للهوية" حول الراحل لوناس معطوب.