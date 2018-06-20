يقوم أبو بكر عسول، رئيس ديوان الأمين العام للأفالان، جمال ولد عباس، هذه الأيام، بمساع وتحركات كبيرة بمناسبة انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني التي تجرى يوم السبت القادم. وتقول مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني إن هدف رئيس ديوان ولد عباس من هذه التحركات هو فرض بعض الأسماء من كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني على رأس بعض الهياكل في الغرفة البرلمانية السفلى، ما أثار فتنة حقيقية بين نواب الأفالان والكثير من قيادات ”الجبهة”، خصوصا أن تحركات عسول ”تجري لأسباب مشبوهة وبطرق ملتوية”، تضيف مصادرنا. ومن شأن ما يقوم به عسول أن يعقد أكثر أوضاع الأمين العام جمال ولد عباس الذي يواجه، هذه الأيام، أزمة حقيقية في الحزب.