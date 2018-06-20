استدعت مصالح الشرطة للأمن الولائي بالوادي المكلف بخلية الاتصال لدى ديوان والي الوادي واستمعت لأقواله عن تهمة القذف التي رفعها ضده رئيس مكتب ”الخبر”، الزميل خليفة ڤعيد. وكان المكلف بخلية الاتصال اتهم مراسل ”الخبر” بـ”المتاجرة بمشاكل ومعاناة الناس”، بعد نشره خلال رمضان مواضيع عن معاناة سكان قرية الربابة جنوب الوادي، التي ضربها وباء البوحمرون، ما جعل المكلف بالخلية المنتمي إداريا لقطاع الصحة يخرق واجب التحفظ الذي تلزمه به مهمته ويتدخل في صفحة المراسل الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي ويكيل هذه التهم الباطلة. وقد طالبت الأسرة الصحفية الناشطة وفعاليات مدنية متضامنة مع المراسل وزير الداخلية بوضع حد للمكلف بخلية الاتصال الذي يشتكي من تصرفاته ممثلو عدة وسائل إعلامية، اهتزت بسببها الثقة بين الإدارة وبينهم.