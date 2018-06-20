أثنى العديد من قاصدي محكمة الشلف على التغييرات التي شهدتها في الأشهر الأخيرة، حيث أصبح بإمكان المواطنين الحصول على وثائقهم المطلوبة في ظرف قياسي بفضل الشباك الموحّد الموجود بالمدخل الرئيسي للمحكمة، بل واندهش بعض المواطنين من حسن الاستقبال وسرعة تسوية طلباتهم عند الشباك الوحيد أو عن طريق تقنية الخدمة عن بعد، وحتى الحالات الاستثنائية يتم معالجتها بفضل انضباط الموظفين واحترامهم لجدول المداومة بعد ساعات العمل القانونية وخلال نهاية الأسبوع وأيام العطل والأعياد. ولمس المواطنون تغيرا كبيرا في نظام العمل داخل هذه المحكمة التي أصبحت مثالا يحتذى به في مجال تنفيذ نظام عصرنة العدالة وما صاحبها من حسن التكفل بانشغالات المواطنين وتلبية طلباتهم بفضل سهر القائمين على محكمة ومجلس قضاء الشلف اللذين بلغت فيهما معالجة القضايا تقدما كبيرا، حيث تتم في ظروف أحسن مما كانت عليه قبل سنوات، تنفيذا لقوانين إصلاح العدالة.