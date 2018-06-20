قالت مليكة معطوب، شقيقة الفنان الراحل لوناس معطوب، المغتال منتصف يوم 25 جوان 1998، “منذ 20 سنة وأنا رفقة العائلة نسعى لمعرفة الحقيقة عن اغتيال شقيقي لوناس”.

وأوضحت شقيقة لوناس معطوب، أمس، خلال ندوة صحفية بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، “أنا مستعدة للقاء كل الخصوم حتى حسان حطاب إن كان ذلك سيساعدني على معرفة الحقيقة ولست بصدد البحث عن المذنب المثالي بل عن المذنب”، مضيفة: “أتحدى أي شخص أن يسرد لنا ما حدث ومن قتل شقيقي ومن هو مدبر العملية، والعدالة وحدها بمقدورها الإجابة عن كل التساؤلات الخاصة بهذه القضية، من خلال إعادة تمثيل الجريمة وإعداد الخبرة”.



وقالت مليكة معطوب خلال الندوة: “لقد قدمنا طلبا، مؤخرا، لدى الجهة القضائية بإعادة فتح ملف القضية على ضوء التصريحات التي أدلى بها المطرب زداك لقناة تلفزيونية حول اغتيال شقيقي”.



واستعرضت المتحدثة الخطوط العريضة للبرنامج المسطر من قبل المؤسسة لإحياء الذكرى الـ20 لاغتيال لوناس معطوب، المغتال منتصف يوم 25 جوان 1998 في طريقه إلى بيته العائلي ببني دوالة، وذلك خلال الندوة التي كانت برفقة السيد نور الدين مدروك، عضو ناشط في مؤسسة لوناس معطوب، والسيدة ليندة حنتور، مخرجة العرض الكوميدي الموسيقى “نشيد للهوية” حول لوناس معطوب، حيث تم التطرق للبرنامج المسطر لإحياء الذكرى الـ20 لاغتيال المطرب معطوب وكذا النقاط المتعلقة بمطلب العائلة إعادة فتح ملف القضية الذي، على حد تعبيرها، “لم يفتح يوما”.



ولخصت مليكة معطوب موقفها من القضية التي لا تزال تثير الأقاويل ونقاش الخاص والعام بمنطقة القبائل وخارجها، من خلال قولها “منذ 20 سنة وأنا رفقة العائلة نسعى لمعرفة الحقيقة حول اغتيال شقيقي لوناس. أنا مستعدة للقاء كل الخصوم حتى حسان حطاب والعدالة وحدها قادرة على الإجابة عن كل هذه التساؤلات الخاصة بهذه القضية، من خلال إعادة تمثيل الجريمة وإعداد خبرة باليستيكية”.



وفيما يخص البرنامج المعد لإحياء الذكرى الـ20 لاغتيال لوناس معطوب، الذي سطرته المؤسسة التي تحمل اسمه بقرية توريرت موسى ببني دوالة، مسقط رأس الراحل، سيتم بث الحفل الموسيقي الذي نشطه الراحل سنة 1995 بقاعة زنيت بفرنسا وإجراء سباق ماراطون من مكان اغتيال الراحل إلى غاية مسكنه بتوريرت موسى، إلى جانب إعادة عرض كوميدي موسيقي أخرجته السيدة ليندة حنتور تحت عنوان “نشيد للهوية” حول الراحل لوناس معطوب.